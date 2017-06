'Toerist in Eigen Land' nieuw op njam!

Foto: njam! - © Studio 100 2016

In augustus start op njam! de gloednieuwe reeks 'Toerist in Eigen Land'. Chef Jeroen De Pauw neemt de kijker mee op culinaire ontdekkingsreis in BelgiŽ en toont Vlaanderens mooiste toeristische plekjes.

Op het einde van de dag gaat Jeroen aan de slag met al het lekkers dat hij tijdens zijn trip verzameld heeft en maakt er een overheerlijk gerechtje mee!

'Toerist in Eigen Land', vanaf augustus op njam!.