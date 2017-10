Switch Game goes Halloween

Foto: Eén - © VRT 2017

Al meer dan 400.000 Vlamingen hebben de Switch Game app geďnstalleerd en elke dag wordt het spelletje gespeeld door tienduizenden mensen.

Om het spelplezier nog te vergroten, heeft de Switch Game nu een 'seasonal' Halloween-kleedje gekregen. De spelers switchen voortaan niet meer in een tv-studio, maar op een kerkhof waar de witte desks zijn vervangen door grafstenen. Ook vleermuizen en pompoenen zorgen voor een aangepaste, lekker griezelige sfeer. Spelers kunnen zich uitdossen met een Halloween-outfit en voor ze het weten staan ze te quizzen met een heks, een skelet en een vampier.

Bart Cannaerts (medebedenker): 'We hadden gedacht dat het spel wat minder zou scoren eens het programma op tv afgelopen was, maar de mensen blijven het gewoon spelen. En omdat 400.000 installs echt heel zot is, wilden we ook iets heel zot terugdoen. Vandaar dus dat Halloween-thema. En, klein tipje van de sluier, hou je almaar vast voor de kerst- en de paasupdate (lacht).'

'En niet alleen het Halloween-thema is nieuw', zegt Timothy Vanherberghen van Triangle Factory (het bedrijf dat het game ontwikkelde). 'We hebben ook een aantal features toegevoegd die het spel nog interessanter en leuker maken. Zo zijn er vanaf nu verschillende klassementen, waarin je bijvoorbeeld kan zien hoe goed je bent in muziek in vergelijking met je vrienden of met de rest van Vlaanderen. Je vrienden kan je voortaan trouwens ook makkelijk beheren in de vriendenlijst. En daarnaast zijn er ook nog ‘achievements’ toegevoegd waarmee jezelf kan uitdagen.'

De Switch Game is gebaseerd op het gelijknamige Eén-programma met Adriaan Van den Hoof. Net als in het televisieprogramma kunnen de spelers door vragen juist te beantwoorden van plaats 'switchen' om zo plaats 1 te bereiken. In de Switch Game creëren de spelers hun eigen personage en dagen ze zichzelf en hun vrienden uit. Vooral de mulitplayer-modus is bijzonder populair. Daarin kan je quizzen tegen willekeurige Switchers, maar ook tegen je vrienden of je collega’s.

De Switch Game is een samenwerking tussen Eén, productiehuis Panenka, het Gentse gamebedrijf Triangle Factory en het Vlaams Audiovisueel Fonds. Het kan nog altijd worden gedownload in de Apple Store en op Google Play.