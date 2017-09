Startschot van de 'Universiteit van Vlaanderen' gegeven op de VRT

In aanwezigheid van Paul Lembrechts, CEO VRT, rectors van de universiteiten van Leuven, Hasselt, Antwerpen, VUB en academisch beheerder van Gent, en van vertegenwoordigers van de Jonge Academie en Knack Magazine, werd het officiŽle startschot op de VRT gegeven van de 'Universiteit van Vlaanderen'. Het is geen fysieke universiteit maar een project dat de universitaire kennis zo breed mogelijk wil verspreiden.

De initiatiefnemers zijn Johnny Quidé en Roel Bellinga en de mosterd van het concept haalden ze in Nederland. De universiteit van Nederland is daar al enkele jaren een hit op het internet.

VRT stapt als hoofdsponsor mee in het project. CEO Paul Lembrechts hecht veel belang aan wetenschapscommunicatie en zet de ‘Universiteit van Vlaanderen’ hoog op de agenda en is blij mee aan de wieg te staan van dit nieuwe project. De Universiteit van Vlaanderen verenigt, volgens de CEO, de wetenschappelijke expertise van onze Vlaamse academici met de brugfunctie van de media. De VRT blijft dan ook investeren in haar opdracht om wetenschappelijke en algemene kennis te verspreiden. De ‘Universiteit van Vlaanderen’ is hier dan ook een uitstekend voorbeeld van.

De ‘Universiteit van Vlaanderen’ zal vanaf 6 november elke dag een college van een kwartier van een wetenschapper van één van de Vlaamse universiteiten online plaatsen. Professoren en universitaire docenten geven korte colleges over de meest boeiende materie. Het woord wetenschap moet hier wel in de brede zin genomen worden.

De professoren zullen hun verhaal op een laagdrempelige manier vertellen, zodat kijkers geen voorkennis nodig hebben. Zo maken ze complexe onderwerpen voor iedereen sexy en makkelijk toegankelijk.

Vanaf volgende week begint de ‘Universiteit van Vlaanderen’ met het opnemen van de eerste 10 colleges over de thema’s brein en tijd. Dit gebeurt niet in een typische aula, maar in danstempel Carré in Willebroek. De wetenschappers krijgen zo een hip podium buiten hun comfortzone. Zo treedt de academische kennis binnen in de leefwereld van de jonge doelgroep.

Vanaf 6 november zijn deze colleges gratis te bekijken op VRT NU, YouTube en bij de partners.

Na de eerste opnamen in de Carré, trekt de ‘Universiteit van Vlaanderen’ naar nog andere locaties waar je een prof niet onmiddellijk zou verwachten. In elke studentenstad zal een pop-up-studio opgetrokken worden.

Op één avond zullen vijf colleges van een kwartier opgenomen worden, gevolgd door een vragenrondje, achteraf kan het publiek gezellig napraten met de proffen.

Tickets zijn vanaf nu te koop via www.universiteitvanvlaanderen.be

Tekst : Hilda Renders

Foto : Roger Mortelmans

