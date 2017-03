Schrijf je in voor het tweede seizoen van 'Ons Eerste Huis'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2017

Het opzet klinkt eenvoudiger dan het is: drie koppels verbouwen hun eigen huis, samen met hun (schoon-)ouders. Specialisten ter zake bepalen wie van hen de hoogste meerwaarde kan creŽren en dus een fikse financiŽle duw in de rug krijgt, waarmee ze een groot deel van hun lening kunnen terugbetalen.







De uitdaging was nog nooit - fysiek en mentaal- zo zwaar. Tien weken lang verbouwen met je ouders of schoonouders in een totaal te renoveren pand. Durf jij dit avontuur aan? VIER is op zoek naar nieuwe deelnemers! Schrijf je HIER in.