Nieuw seizoen van 'Top Gear' met Matt LeBlanc, Rory Reid en Chris Harris op Q2

Foto: Q2 - © MEDIALAAN 2017

'Top Gear' viert zijn 40ste verjaardag en dat doet het populaire Britse autoprogramma met een gloednieuw seizoen vol bekende gasten, exotische locaties en straffe uitdagingen.

Vanaf 16 oktober is de reeks elke maandag om 20.35 uur bij Q2 te zien. Na het vertrek van Chris Evans, testen voortaan Matt LeBlanc, Chris Harris en Rory Reid of auto's - zowel alledaagse als uitzonderlijke modellen - de beloftes van de fabrikant waarmaken. Daarvoor roepen ze geregeld de hulp in van autokenners Eddie Jordan, Sabine Schmitz en de mysterieuze autopiloot The Stig.

Chris Harris: 'In het nieuwe seizoen van 'Top Gear' zit er heel wat humor, maar het vertrekpunt is en blijft de auto. Als je kijkt naar de modellen die in dit seizoen te zien zijn, dan word ik er gewoon sprakeloos van. Ik durf zelfs te zeggen dat dit het sterkste seizoen van 'Top Gear' ooit is.'

Een testrit met een auto van 2.242.387 euro

'Top Gear' draait opnieuw rond het uittesten van nieuwe automodellen op heel wat verschillende locaties. Zo krijgen Matt LeBlanc, Chris Harris en Rory Reid de kans om met een auto van maar liefst 2.242.387 euro rond te rijden: een Ferrari FXX K. Wat het nog unieker maakt: het is één van de 40 modellen die er in de wereld is gemaakt. Verder komen ook de Bugatti Chiron, Porsche 718 Cayman, Aston Martin DB11, Lamborghini Huracan Spyder en de Abarth 124 Spider aan bod in de reeks. Ook de locaties mogen tellen: van Montenegro en Kazachstan tot Monte Carlo en de Verenigde Arabische Emiraten.

Matt LeBlanc: 'De Lamborghini Huracan was voor mij de fijnste auto om mee rond te rijden.'

Rory Reid: 'Ik kies voor de Volkswagen Golf GTI. Het is zo een prachtige auto. Je kan het niet vergelijken met een Porsche, maar in de juiste handen is hij zelfs sneller.' (lacht)

Chris Harris: 'Ik kreeg een onbeschrijfelijk gevoel toen ik mocht rijden met de Ferrari FXX K. Niemand anders heeft ooit met deze auto gereden. Eén woord: spectaculair.'

'Top Gear - seizoen 24', vanaf 16 oktober om 20.35 uur elke maanadagavond op Q2.