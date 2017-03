Meer dan 10.000 Ketnetters trokken al een 'smoel tegen pesten'

Foto: Ketnet - JD - VRT 2017

De Ketnet-actie 'Trek een smoel tegen Pesten' naar aanleiding van de Week tegen Pesten is een groot succes. Sinds vrijdag 17 februari, de eerste dag van de Week tegen Pesten, kunnen kinderen via ketnet.be en de Ketnet-app een 'smoel tegen pesten' trekken in een daarvoor ontwikkelde fototoepassing.

Vandaag, 6 dagen later, staat de teller al op meer dan 10.000 'smoelen'. De Ketnetters geven zo een duidelijk signaal dat ze pesten niet OK vinden. Maar ook buiten Ketnet leeft de actie. Een aantal bekende Vlamingen toonden hun steun, zoals Herman Verbruggen, Peter Van de Veire, Ruth Joos en William Boeva. En vandaag werd er ook een duidelijk signaal gegeven vanuit het Vlaams Parlement, waar Ketnet met een fotostand neerstreek.

Naast deze ludieke actie, besteedde Ketnet deze week ook heel wat redactionele aandacht aan de problematiek. Zo sprak een 'kinderparlement' zich afgelopen zaterdag tijdens het ochtendprogramma 'Ketnet Swipe' uit over pesten en waren er verschillende reportages te zien in het jeugdjournaal 'Karrewiet' en in de Ketnet Wrap. Deze week kwam antipest-experte Kristl Habils al langs tijdens de Wrap en morgen brengt Sibille Declercq, coördinator bij Awel, een bezoek aan de Ketnet-studio.