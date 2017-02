Laatste twee speeldagen Jupiler Pro League gratis voor alle Proximus-tv klanten

Mis op zaterdag 4 maart en zondag 12 maart niets van de twee laatste speeldagen (29 en 30) van de strijd om de play-offs, die boeiender is dan ooit.

Voor de gelegenheid heeft Proximus beslist zijn speerpuntprogramma 'Multi Live' gratis beschikbaar te stellen. Al zijn tv-klanten kunnen daarvoor terecht op kanaal 600.

De Jupiler Pro League kent dit jaar een razendspannend slot van het kampioenschap, met nog twee plaatsen van de zes die open blijven voor play-off 1. Zal Standard voor het tweede jaar op rij de ploeg zijn die de play-offs misloopt? Slaagt Charleroi erin om zijn plaats in de top 6 vast te houden? Wie komt op de laatste speeldag als winnaar uit het duel tussen Gent en Mechelen? Kan Genk de sterke blauw-zwarte competitieleider iets in de weg leggen en de Luminus Arena doen daveren?

Alle klanten van Proximus TV kunnen de ontknoping van dit uitzonderlijke seizoen van dichtbij meemaken door vanuit hun zetel van het ene naar het andere stadion te zappen, alsof ze er live bij zijn!

Bart Raes, commentator op Proximus11: 'We hebben ons bij Proximus gespecialiseerd in de Multi Live. In het najaar 8 matchen tegelijkertijd in de Champions League. Op de 29ste en 30ste speeldag in de Jupiler Pro League volgen we ook 8 matchen op hetzelfde moment. Op het einde van de matchen hebben we alle belangrijke elementen van de speeldag getoond. De uitzending is boeiend van de eerste tot de laatste minuut en als de matchen klaar zijn heb je alles gezien. De uitzending vergt een doorgedreven voorbereiding, opperste concentratie en veel ervaring. Je moet op alles voorbereid zijn.'

Wim De Coninck consultant op Proximus11: 'Ik doe dit nu al meer dan 5 jaar en ben getraind om 8 matchen tegelijk te volgen. Het vergt discipline en je ogen schieten van links naar rechts en onder naar boven van het ene scherm naar het andere. Gelukkig beschik ik over een goed getraind geheugen. Gecombineerd met opperste concentratie gedurende twee en een half uur durf ik zelfs spreken van topsport.'

Bart Raes: 'Collega's analisten die Wim De Coninck aan het werk zien tijdens de Multi Live zijn allemaal stuk voor stuk onder de indruk van Wim. Hij is de allerbeste voor de Multi Live.'

Voor wie de club van zijn hart geen seconde uit beeld wil verliezen, biedt Proximus 11 de gelegenheid om elke wedstrijd integraal op zijn respectieve kanaal te bekijken dankzij het aanbod Belgisch voetbal voor 9,95 EUR/maand.

Afspraak dus nu zaterdag 4 maart en zondag 12 maart, op kanaal 600 van Proximus TV, om samen op het dolle ritme van Multi Live de Jupiler Pro League te volgen op Proximus 11.