Kobe Ilsen zoekt publiek voor 'De 3 Wijzen'

Foto: VRT - En

Het legendarische panelprogramma 'De 3 Wijzen' maakt binnenkort een glorieuze comeback op En. Aan de ijzersterke spelformule wordt niet gesleuteld never change a winning format maar het programma krijgt natuurlijk wel een frisse update. Als grote fan van het programma neemt Kobe Ilsen de presentatie voor zijn rekening.













In stijl en in maatpak loodst Kobe telkens drie verrassende wijzen, twee frisse kandidaten en hopelijk massaal veel kijkers doorheen dit amusante spel.



Wil jij de opnames in de studio in Londerzeel meemaken en live Kobe en de Wijzen van dienst bezig zien, reserveer dan nu je zitje in het publiek!



