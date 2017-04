Kinepolis zendt finale Eurovisiesongfestival 2017 live uit

Foto: Kinepolis - © Jens Geerts 2017

Op zaterdag 13 mei vindt de finale van het 62ste Eurovisiesongfestival plaats in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Voor het eerst in de Belgische geschiedenis zal het grootste liedjesfestijn ter wereld live op het witte doek te volgen zijn bij Kinepolis.

'Als we de polls mogen geloven, maakt België dit jaar een zeer reële kans om naar de finale te gaan', zegt Frederique Naeyaert, Productmanager bij Kinepolis België, 'De kans is zelfs groot dat ons land, net zoals in 2015 en 2016, een top 10 plaats zal weten te scoren. Dit versterkt de hype rond het Songfestival onder de Belgen natuurlijk enorm', aldus Naeyaert.

Volgens de peilingen zal de Belgische Songfestivalinzending ‘City Lights’, van de zeventienjarige zangeres Blanche, op een vijfde plek eindigen. België zal volgens de voorspellingen enkel Italië, Bulgarije, Zweden en Portugal moeten laten voorgaan. Voor Kinepolis België is 2017 dus het uitgelezen jaar om voor het eerst in de Belgische geschiedenis de finale van het Eurovisiesongfestival live in de bioscoop uit te zenden.

'Het zitcomfort en de ambiance zorgen ervoor dat fans het Songfestival op groot scherm intens kunnen meemaken', vertelt Frederique Naeyaert, 'Net zoals bij een sportevenement is het Songfestival een groepsgebeuren waarbij je de ervaring wil delen met andere fans. Zeker nu België een grote kans maakt om voor een derde keer op een rij de finale te halen, merken we dat de interesse voor het Songfestival steeds sterker wordt in ons land.'

Livestreaming van het Eurovisiesongfestival op 13 mei:

- 19.45 uur: start receptie en animatie in receptieruimte van Kinepolis Antwerpen.

- 20.45 uur: frisdrankje en snack, uitgedeeld aan de filmzaal.

- 21.00 uur: start van de live-uitzending.

De livestreaming van het Eurovisiesongfestival gaat door op 13 mei in Kinepolis Antwerpen. Prijs: €25,00 en €23,00 voor OGAE-leden, te verkrijgen via de Kinepolis website.