Kijkcijfers: maandag 22 mei 2017

'Op Weg met Jan' doet het goed en pikt de tweede plaats in. 'Liefde voor Muziek' levert wat plaatsen in het klassement in. 'Thuis' zet als enige een miljoenenscore neer.

Maandag 22 mei 2017



1. Thuis En 1.173.516 2. Op Weg met Jan En 803.207 3. Het Journaal 19.00 uur En 793.152 4. Iedereen Beroemd En 769.154 5. Liefde voor Muziek VTM 740.566 6. Familie VTM 664.856 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 534.734 8. Topservice En 496.461 9. Blokken En 488.460 10. Van Gils & Gasten En 410.412 11. Het Journaal 13.00 uur En 338.482 12. Echte Mensen: Nieuw Leven VTM 332.970 13. De Buurtpolitie VTM 316.141 14. Jani Gaat... VIER 253.174 15. Extra Time Canvas 233.386 16. Gert Late Night VIER 208.942 17. De Leugendetector VIER 188.128 18. Border Security VTM 169.906 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 169.892 20. Turkey With Simon Reeve Canvas 152.762

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)