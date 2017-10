Kijkcijfers: donderdag 19 oktober 2017

'De Slimste Mens ter Wereld' davert als een trein doorheen de kijkcijfers. De finale van 'Voor de Leeuwen' tuimelt uit de top 10. VTM beleeft een mooie donderdagavond.





Donderdag 19 oktober 2017



1. Thuis Eén 1.192.360 2. De Slimste Mens ter Wereld VIER 877.611 3. Het Journaal 19.00 uur Eén 838.468 4. Iedereen Beroemd Eén 771.421 5. Familie VTM 644.769 6. Blokken Eén 619.763 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 552.349 8. Het Lichaam van Coppens VTM 546.688 9. De Buurtpolitie VTM 454.288 10. Alloo bij de Wegpolitie VTM 408.618 11. Voor de Leeuwen Eén 406.924 12. Het Journaal 13.00 uur Eén 357.194 13. De Recherche VIER 342.995 14. Appel d Urgence Eén 281.381 15. Open Keuken met Sandra Bekkari VTM 258.977 16. Voetbal: Europa League Canvas 249.701 17. Zo Man Zo Vrouw VIJF 245.880 18. Van Gils & Gasten Eén 234.883 19. Auwch_ VIER 190.382 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 170.713

