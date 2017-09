Ketnet trapt najaar af tijdens de Ketnet Kick-off

Foto: Ketnet - © VRT 2017

Zondagochtend ontdekten de Ketnetters in primeur welke nieuwe programma's ze dit najaar op Ketnet mogen verwachten. Tijdens de grote Kick-off televisieshow kregen de wrappers bezoek van dé Ketnet-gezichten van het najaar.

De Ketnetters ontdekten de nieuwe programma’s van het najaar en kregen de eerste beelden van heel wat programma’s te zien.

Generatie K XL

Vanaf de herfstvakantie is Kristel Verbeke opnieuw te zien op Ketnet in Generatie K XL. Kristel gaat in deze documentaires langs bij kinderen in een niet alledaagse situatie. Zo gaat ze onder meer op bezoek bij een gezin met twee mama’s en bij een meisje met het syndroom van Down.

Generatie K XL, vanaf zondag 5 november op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

Ketnet Musical: Team U.P.

Al voor het vierde jaar op rij slaan Ketnet en Studio 100 de handen in elkaar voor een nieuwe editie van Ketnet Musical. Niemand minder dan Ketnet-wrapper Sander Gillis zal zijn zangtalent tonen in ‘Team U.P.

Op maandag 9 oktober start het nieuwe seizoen van Ketnet Musical op Ketnet en Ketnet.be. Net zoals de voorbije jaren gaan we op zoek naar talent in Vlaanderen. De Ketnetters komen in verschillende afleveringen te weten wie de cast wordt van Team U.P. en zien de cast aan het werk tijdens een 'bootcamp'. Later dit najaar ontdekken de kijkers tijdens 1 grote televisieshow -gepresenteerd door Tatyana Beloy- wie welke sprekende rol mag vertolken. De tweede volwassen hoofdrol naast Sander Gillis wordt later dit najaar bekendgemaakt.

Ketnet Musical: vanaf maandag 9 oktober op Ketnet, Ketnet.be en in de app

Sturmtroopers

In Sturmtroopers trekt Nico Sturm er met zes Ketnetters op uit om een antwoord te zoeken op een aantal knotsgekke vragen. Kan je spaghetti koken in een wasmachine? Kan je een saté bakken op een strijkijzer? Sturmtroopers pakt 18 van die vragen aan. Nico rekent daarvoor op de fantasie en de creativiteit van zijn Sturmtroopers.

Sturmtroopers, vanaf maandag 16 oktober op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

Superbrein

In het tweede seizoen van Superbrein brengt Lieven Scheire opnieuw kinderen op speelse wijze in contact met wetenschap en techniek. Samen met zijn assistent Proefkonijn en drie teams leeft hij zich uit met spannende wetenschappelijke proeven, gekke experimenten en verrassende weetjes.

Superbrein vanaf zaterdag 21 oktober op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

Vaste waarden

De Ketnetters kunnen dit najaar ook rekenen op een aantal vaste waarden. De dagelijkse afspraken met de Ketnet-Wrap en Karrewiet blijven. De zondagochtend is ook dit najaar niet te missen met Kingsize Live op zondag.

Karrewiet, van maandag tot vrijdag om 18.10 uur en dagelijks twee updates in de Karrewiet-app. - Kingsize Live, elke zondag om 8.25 uur.

Fictie op Ketnet

Ook enkele vaste fictiewaarden keren dit najaar terug. Het vierde en laatste seizoen van Ghost Rockers is al volop aan de gang. Mila, Jonas, Charlie, Jimmy en Alex nemen het dit seizoen op tegen de mysterieuze Klaverkoningin. De Ghost Rockers worden vertolkt door Juan Gerlo (Jonas), Tinne Oltmans (Mila), Marie Verhulst (Charlie), Wout Verstappen (Alex) en Elindo Avastia (Jimmy).

Ghost Rockers van maandag tot en met donderdag omstreeks 17.25 uur op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

Nachtwacht is vandaag gestart met het derde seizoen. Nachtwacht is een fictiereeks over drie tieners met bovennatuurlijke krachten die in het ogenschijnlijk stille dorpje Schermeer de strijd aanbinden met allerlei kwade wezens uit de onderwereld. De drie tieners zien er op het eerste gezicht doodgewoon uit, maar eigenlijk zijn ze zelf ook mythische wezens: de slimme vampier Vladimir (Louis Thyssen), de toverelf Keelin (Celine Verbeeck) en de stoere weerwolf Wilko (Giovanni Kemper).

Nachtwacht vanaf zondag 14 september, iedere zondag een nieuwe aflevering omstreeks 08.45 uur.

Het tweede seizoen van 4eVeR start op maandag 2 oktober. 4eVeR volgt het wel en wee van de vier vrienden en hun gezin. De gezinnen zijn verschillend van samenstelling en achtergrond. Emma (Rani Van Damme), Lore (Sofie Bulckens), Gamil (Amir Motaffaf) en Robin (Aaron Blommaert) zijn kind aan huis bij elkaar. Ze volgen dezelfde richting op school of hebben dezelfde hobby. Ze verschillen van karakter en temperament, maar er zijn drie dingen die hen binden: hun vriendschap, de relatie tussen de verschillende families, en de buurt.

4eVeR vanaf 2 oktober, van maandag tot en met donderdag omstreeks 19.35 uur op Ketnet, ketnet.be en in de app.

Ketnet-Koekenbak

De week voor Kerstmis is voor heel Vlaanderen De warmste week. Scholen kunnen ook dit jaar deelnemen aan Ketnet-Koekenbak. Ketnet roept op om koekjes te bakken en die te verkopen voor een goed doel naar keuze. Tijdens De warmste week, van maandag 18 tot zondag 24 september, maakt Ketnet tijd om de deelnemende klassen te bedanken én de Ketnetband zal voor Ketnet Koekenbak maar liefst drie concerten spelen in The Flame.

Ketnet komt naar je toe

Kinderen moeten dit najaar echt niet aan hun beeldscherm gekluisterd zitten om hun Ketnet-helden te zien. Ketnet komt letterlijk naar hen toe met verschillende evenementen:

Vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober: Nachtwacht fandagen in Kinepolis

Zaterdag 21 oktober: de première van de nieuwe film Helden boven alles

Van maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november: Ketnet Halloween in Plopsaland De Panne

Zaterdag 18 november: Intrede van de Sint in Antwerpen

Van dinsdag 26 t.e.m. zaterdag 30 december: Ketnet Kerst in Plopsaland De Panne

De Ketnetters ontdekten de nieuwe programma’s van het najaar en kregen de eerste beelden van heel wat programma’s te zien.

'Generatie K XL'

Vanaf de herfstvakantie is Kristel Verbeke opnieuw te zien op Ketnet in 'Generatie K XL'. Kristel gaat in deze documentaires langs bij kinderen in een niet alledaagse situatie. Zo gaat ze onder meer op bezoek bij een gezin met twee mama’s en bij een meisje met het syndroom van Down.

'Generatie K XL', vanaf zondag 5 november op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

'Ketnet Musical: Team U.P.'

Al voor het vierde jaar op rij slaan Ketnet en Studio 100 de handen in elkaar voor een nieuwe editie van Ketnet Musical. Niemand minder dan Ketnet-wrapper Sander Gillis zal zijn zangtalent tonen in 'Team U.P'.

Op maandag 9 oktober start het nieuwe seizoen van Ketnet Musical op Ketnet en Ketnet.be. Net zoals de voorbije jaren gaan we op zoek naar talent in Vlaanderen. De Ketnetters komen in verschillende afleveringen te weten wie de cast wordt van 'Team U.P.' en zien de cast aan het werk tijdens een 'bootcamp'. Later dit najaar ontdekken de kijkers tijdens 1 grote televisieshow -gepresenteerd door Tatyana Beloy- wie welke sprekende rol mag vertolken. De tweede volwassen hoofdrol naast Sander Gillis wordt later dit najaar bekendgemaakt.

'Ketnet Musical', vanaf maandag 9 oktober op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

'Sturmtroopers'

In 'Sturmtroopers' trekt Nico Sturm er met zes Ketnetters op uit om een antwoord te zoeken op een aantal knotsgekke vragen. Kan je spaghetti koken in een wasmachine? Kan je een saté bakken op een strijkijzer? 'Sturmtroopers' pakt 18 van die vragen aan. Nico rekent daarvoor op de fantasie en de creativiteit van zijn 'Sturmtroopers'.

'Sturmtroopers', vanaf maandag 16 oktober op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

'Superbrein'

In het tweede seizoen van 'Superbrein' brengt Lieven Scheire opnieuw kinderen op speelse wijze in contact met wetenschap en techniek. Samen met zijn assistent Proefkonijn en drie teams leeft hij zich uit met spannende wetenschappelijke proeven, gekke experimenten en verrassende weetjes.

'Superbrein', vanaf zaterdag 21 oktober op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

Vaste waarden

De Ketnetters kunnen dit najaar ook rekenen op een aantal vaste waarden. De dagelijkse afspraken met de Ketnet-Wrap en 'Karrewiet' blijven. De zondagochtend is ook dit najaar niet te missen met 'Kingsize Live' op zondag.

'Karrewiet', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur en dagelijks twee updates in de Karrewiet-app. - Kingsize Live, elke zondag om 8.25 uur.

Fictie op Ketnet

Ook enkele vaste fictiewaarden keren dit najaar terug. Het vierde en laatste seizoen van 'Ghost Rockers' is al volop aan de gang. Mila, Jonas, Charlie, Jimmy en Alex nemen het dit seizoen op tegen de mysterieuze Klaverkoningin. De Ghost Rockers worden vertolkt door Juan Gerlo (Jonas), Tinne Oltmans (Mila), Marie Verhulst (Charlie), Wout Verstappen (Alex) en Elindo Avastia (Jimmy).

'Ghost Rockers' van maandag tot en met donderdag omstreeks 17.25 uur op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

'Nachtwacht' is gestart met het derde seizoen. 'Nachtwacht' is een fictiereeks over drie tieners met bovennatuurlijke krachten die in het ogenschijnlijk stille dorpje Schermeer de strijd aanbinden met allerlei kwade wezens uit de onderwereld. De drie tieners zien er op het eerste gezicht doodgewoon uit, maar eigenlijk zijn ze zelf ook mythische wezens: de slimme vampier Vladimir (Louis Thyssen), de toverelf Keelin (Celine Verbeeck) en de stoere weerwolf Wilko (Giovanni Kemper).

'Nachtwacht', vanaf zondag 14 september, iedere zondag een nieuwe aflevering omstreeks 08.45 uur.

Het tweede seizoen van '4eVeR' start op maandag 2 oktober. '4eVeR' volgt het wel en wee van de vier vrienden en hun gezin. De gezinnen zijn verschillend van samenstelling en achtergrond. Emma (Rani Van Damme), Lore (Sofie Bulckens), Gamil (Amir Motaffaf) en Robin (Aaron Blommaert) zijn kind aan huis bij elkaar. Ze volgen dezelfde richting op school of hebben dezelfde hobby. Ze verschillen van karakter en temperament, maar er zijn drie dingen die hen binden: hun vriendschap, de relatie tussen de verschillende families, en de buurt.

'4eVeR', vanaf 2 oktober van maandag tot en met donderdag omstreeks 19.35 uur op Ketnet, ketnet.be en in de app.

Ketnet-Koekenbak

De week voor Kerstmis is voor heel Vlaanderen De warmste week. Scholen kunnen ook dit jaar deelnemen aan Ketnet-Koekenbak. Ketnet roept op om koekjes te bakken en die te verkopen voor een goed doel naar keuze. Tijdens De warmste week, van maandag 18 tot zondag 24 september, maakt Ketnet tijd om de deelnemende klassen te bedanken én de Ketnetband zal voor Ketnet Koekenbak maar liefst drie concerten spelen in The Flame.

Ketnet komt naar je toe

Kinderen moeten dit najaar echt niet aan hun beeldscherm gekluisterd zitten om hun Ketnet-helden te zien. Ketnet komt letterlijk naar hen toe met verschillende evenementen:

Vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober: 'Nachtwacht' fandagen in Kinepolis

Zaterdag 21 oktober: de première van de nieuwe film Helden boven alles

Van maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november: Ketnet Halloween in Plopsaland De Panne

Zaterdag 18 november: Intrede van de Sint in Antwerpen

Van dinsdag 26 t.e.m. zaterdag 30 december: Ketnet Kerst in Plopsaland De Panne