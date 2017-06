Katarina zingt zichzelf en team Josje naar de overwinning in 'The Voice Kids'

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2017

De Whitney Houston 2.0 heeft het gehaald: Katarina Pohlodkova (13) uit Gent wint 'The Voice Kids 2017'. Zij helpt hiermee Josje Huisman aan haar eerste overwinning als kersverse coach.

Katarina haalde in een knaller van een finale uit met haar versie van Zij Gelooft In Mij van André Hazes en Empire State Of Mind van Alicia Keys. Haar sterke prestatie bezorgt haar niet alleen de titel 'The Voice Kids 2017'. Katarina wint ook een studiebeurs van 10.000 euro én haar eerste single I Have Nothing – de song waarmee ze uitblonk in de Blind Auditions – is vanaf zaterdag 3 juni beschikbaar op iTunes.

'Ik was echt in shock toen An Lemmens mijn naam uitsprak in de finale', blikt Katarina terug. 'Nooit had ik durven dromen dat ik 'The Voice Kids' zou winnen. Het feit dat ik nu een eigen single mag uitbrengen is echt geweldig. Om die te mogen inzingen in een professionele studio was een ervaring uit de duizend. Ik heb de afgelopen maanden dan ook enorm veel geleerd dankzij The Voice Kids. En in het bijzonder dankzij Josje en hulpcoach Remko. Om uiteindelijk voor haar team te mogen winnen is een grote eer. Zingen is het liefste wat ik doe, dus ik hoop van harte dat dit verhaal nog een mooi vervolg krijgt.'

Katarina zorgde in de Blind Auditions al voor één van de hoogtepunten uit het derde seizoen van 'The Voice Kids'. Ze blies iedereen weg met I Have Nothing van Whitney Houston. Josje noemde haar de Whitney Houston 2.0, volgens coach Laura had Katarina Whitney gewoon opgegeten. 'En Maria Carey er nog bij', vulde Sean Dhondt aan. De strijd onder de coaches mondde uit in het voordeel van Josje. Zij wist het meisje met de gouden stem in haar team te strikken. Samen met Julliette en Lotte leverde Katarina nadien een ijzersterke Battle op Rockabye van Clean Bandit.

Coach Josje kan dan ook niet anders dan apetrots zijn op haar pupil. 'Ik had sowieso een ijzersterk team. Dat op zich was al top. Het feit dat de winnares uit mijn groep komt, is al helemaal geweldig. Katarina is dan ook een straffe performer, je kan er niet om heen! Ze is ronduit ge-wel-dig. En ik wens haar een superstraffe muzikale toekomst toe. Ze verdient het enorm!'