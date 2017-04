KADET neemt voor eerste keer deel aan Buitenspeeldag

Op woensdag 19 april gaat het scherm bij VTMKZOOM en KADET op zwart voor de tiende editie van Buitenspeeldag. KADET neemt zo voor de eerste keer deel. Tussen 13.00 en 17.00 uur zullen de kinderzenders van MEDIALAAN geen programma's uitzenden, om zo kinderen aan te sporen om naar buiten te gaan en te ravotten.

Ook de websites van VTMKZOOM en KADET zullen die namiddag even offline aan. Buitenspeeldag 2017 is een initiatief van de Vlaamse Overheid en Vlaams Minister voor Jeugd Sven Gatz, in samenwerking met zes Vlaamse kinderzenders: Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, Studio 100 TV en Nick Jr en KADET.

Tijdens de Buitenspeeldag kunnen kinderen op tal van locaties in hun buurt terecht voor een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten. Ook verschillende jeugd- en sportverenigingen in de gemeentes en steden zetten hun schouders onder het initiatief.