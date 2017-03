Gezocht: Tattoo artists voor eerste Nederlands/Vlaamse 'Ink Master - Meesters van de Lage Landen' op Spike

Foto: Spike - Viacom 2017

Viacom-zender Spike haalt de internationale tattoosensatie 'Ink Master' naar Nederland en Belgi: 'Ink Master - Meesters van de Lage Landen'. Voor deze keiharde afvalrace is de zoektocht geopend naar de eerste Nederlandse of Vlaamse 'Ink Master'.

In het programma leggen we de lat hoog: alleen tattoo artists die de nodige ervaring, creativiteit, personality en skills hebben dingen mee naar de felbegeerde titel. Ben jij klaar voor de strijd en denk jij het in je te hebben om DE Ink Master van de lage landen te worden? Ga dan nu naar Spiketv.nl en geef je op!

Spike zendt al de Amerikaanse 'Ink Master' uit en dit is één van de best bekeken programma's op de zender. In 'Ink Master' nemen de beste tattoo artists het tegen elkaar op. Ze moeten verschillende opdrachten volbrengen waarin niet alleen hun techniek, maar ook hun creativiteit wordt getest. De Amerikaanse show loopt inmiddels al acht seizoenen en wordt gepresenteerd door Dave Navarro. Vaste juryleden zijn tattoo legendes Oliver Peck en Chris Núñez. Wie de presentator en jury wordt van de lokale editie maakt Spike later bekend.

'Ink Master - Meesters van de Lage Landen', vanaf maandag 15 mei iedere week om 22.00 uur op Spike.