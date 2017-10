Geldboete voor Vitaya en CAZ

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt Vitaya (7.500 euro) en CAZ (2.500 euro) geldboete op wegens het niet conform de regelgeving uitzenden van televisiereclame.

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 mei 2017, 18u-24u), waaronder Vitaya en CAZ.

De VRM stelt vast dat bij beide omroepprogramma’s reclame wordt uitgezonden die niet voldoet aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet dat stelt dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Het Mediadecreet stelt dat reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen.

Het doel van deze bepaling uit het Mediadecreet is te vermijden dat bij de kijkers verwarring ontstaat tussen reclame en andere programmaonderdelen. De VRM meent dat dit in beide gevallen niet wordt vermeden. Bij Vitaya is dit het gevolg van de zeer korte reclamebeginbumpers (amper 1,5 seconde). Bij CAZ zijn de reclamebeginbumpers even kort. Daarenboven is de tekengrootte waarin de tekst 'reclame' wordt getoond zeer klein en is er een gedeeltelijke overlapping door de uitvergroting van de letters van 'CAZ'.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met volgende elementen:

- Het niet naleven van het principe van scheiding tussen reclame en redactionele inhoud is een ernstige inbreuk

- In het verleden was er reeds een gelijkaardige veroordeling voor CAZ, bij Vitaya betreft het zelfs meerdere gelijkaardige veroordelingen

- Het zeer lage marktaandeel van beide omroepprogramma’s op het moment van uitzending.

De VRM legt Vitaya een administratieve geldboete van 7.500 euro op en CAZ een administratieve geldboete van 2.500 euro