Ga naar een opname van 'Switch'!

Foto: En - VRT 2016

Het superspannende 'Switch' keert deze zomer terug op En en Adriaan Van den Hoof kan niet wachten om te kwissen. Maar daarvoor heeft hij jou nodig. Maak het mee en schrijf je in voor een opname.











Net als vorig jaar wordt 'Switch' in de zomer elke weekdag uitgezonden op Eén. In de hoofdrol staan 5 kandidaten die 5 dagen per week terugkomen. Op eén opnamedag worden 5 afleveringen opgenomen.

Kies HIER jouw opnamedag!



Veel plezier!