FOX brengt hoofdrolspelers 'The Walking Dead' naar Amsterdam

Foto: FOX - © FOX Networks Group 2016

Halverwege het zevende seizoen van de grootste tv-serie ter wereld is het zover: twee van de populairste hoofdrolspelers uit 'The Walking Dead' komen naar Nederland.

Op maandag 6 maart en dinsdag 7 maart, zetten de populaire hoofdrolspelers Norman Reedus (Daryl Dixon) en Jeffrey Dean Morgan (Negan) samen met Greg Nicotero (Executive Producer, Director & Special Effects Make-up Supervisor) voet op Nederlandse bodem.

6 maart: exclusief Fan Event

In de aanwezigheid van 100 Nederlandse en Vlaamse fans ontvangt FOX op 6 maart in het Tuschinski Theater de hoofdrolspelers Norman Reedus (Daryl Dixon), Jeffrey Dean Morgan (Negan) en regisseur/grimeur Greg Nicotero. ‘Live on stage’ wordt hen het hemd van het lijf gevraagd in een exclusieve show die dezelfde avond nog wordt uitgezonden op FOX in Nederland en België. Tevens vindt er een exclusieve voorpremière plaats van de nieuwste aflevering van 'The Walking Dead'. De presentatie is in handen van Nicolette van Dam en Sverre Denis.

'The Walking Dead Event' winactie

Fans kunnen toegang tot het exclusieve event krijgen door middel van een The Walking Dead Event winactie. De actie op de Facebookpagina van FOX loopt tot en met zondag 5 maart. Een select aantal gelukkigen maakt zelfs kans op een ‘Meet & Greet’ met hun idolen.



The Walking Dead is iedere maandag om 22.00 uur te zien op FOX.