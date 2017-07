Eleven Sports wordt Belgische pionier voor live uitzendingen eSports

Eleven Sports heeft een akkoord bereikt met eSports-organisator Gfinity om live en exclusief het eSports-toernooi Gfinity Elite Series uit te zenden.

Gfinity is wereldwijd een van de marktleiders wat betreft het organiseren en capteren van eSports. Op de Gfinity Elite Series zal ook een Belgisch team zich met de allerbeste eSports-team van de wereld meten.

Begin deze maand is de Gfinity’s Elite Series, een van de meest innovatieve, uitdagende, entertainende en hoogtechnologische eSports-competities ter wereld, van start gegaan. Dit toernooi brengt acht professionele teams samen die het tegen elkaar opnemen in drie verschillende videogames; Street Fighter V, Counterstrike:GO (CS:GO) en Rocket League. Eleven Sports is de allereerste Belgische sportzender die de live uitzendrechten van een eSports-toernooi verwerft.

Eén van de acht deelnemers is het Belgische 'Epsilon Esports'. Het team onder leiding van Gregory Champagne bestaat al sinds 2008 en werd dit voorjaar als allerlaatste team geselecteerd voor de Gfinity’s Elite Series. 'Epsilon Sports' zal gedurende zeven weken mee strijden om de zege in dit prestigieuze eSports-toernooi. Alle wedstrijden gaan door in de Gfinity Esports Arena in Londen. Eleven Sports zal de games en wedstrijden live en exclusief uitzenden op Eleven Sports 3, te beginnen met gameweek drie komend weekend. Fans kunnen Eleven Sports 3 bekijken via elevensports.be of via Proximus.

'eSports heeft een hoog entertainment gehalte en de populariteit van gamecompetities neemt ook in België heel snel toe. Wij willen er graag van bij de start bij zijn', aldus Anouk Mertens, Managing Director, Belgium, Eleven Sports. 'Gfinity is een grote speler in de eSports markt. Het verwerven van de exclusieve uitzendrechten en de aanwezigheid van een Belgisch team passen perfect binnen onze strategie om sport dichter bij de fans te brengen.'

'We zijn enorm verheugd dat we met Eleven Sports kunnen samenwerken', zei Neville Upton, CEO, Gfinity plc. 'Eleven Sports zendt de allergrootste sportevenementen uit op alle platformen en in full HD-kwaliteit, wat hen een uitstekende partner maakt voor de Elite Series.'