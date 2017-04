Eerste beelden van 'Tabula Rasa', de psychologische thrillerreeks met Veerle Baetens

Dinsdag 18 april werd de gloednieuwe internationale trailer van de Eén-reeks 'Tabula Rasa' voorgesteld in Parijs, op de achtste editie van het internationaal gerenommeerde Franse televisiefestival Séries mania.

Veerle Baetens vertolkt de hoofdrol in deze productie van Caviar, en schreef samen met showrunner Malin-Sarah Gozin (bekend van ondere andere 'Clan') en Christophe Dirickx (bekend van 'De helaasheid der dingen') mee aan het scenario. Het idee werd ontwikkeld door Malin-Sarah Gozin en Veerle Baetens.

Voor Baetens is dit de eerste keer sinds lange tijd dat ze terug op de Vlaamse televisie te zien zal zijn, na een hele reeks buitenlandse producties. De reeks werd geregisseerd door Jonas Govaerts (bekend van onder andere de film 'Welp') en Kaat Beels (bekend van onder andere 'Beau Séjour').

De psychologische thriller 'Tabula Rasa' vertelt het verhaal van een jonge vrouw met geheugenverlies die de enige sleutel vormt in een mysterieuze verdwijningszaak. Andere rollen in de serie zijn weggelegd voor onder andere Stijn Van Opstal, Natali Broods, Peter Van den Begin, Gene Bervoets, Jeroen Perceval en Hilde Van Mieghem. De reeks is in het najaar op Eén te zien, maar vandaag kunnen kijkers exclusief al de eerste beelden ontdekken op de website van Eén. Deze zijn ook te vinden op het syndicatieplatform via de titel 'Eerste beelden Tabula Rasa.'

Het festival waarop de beelden in primeur werden voorgesteld, Séries mania, is al verschillende jaren het uitgelezen festival voor de nieuwste internationale tv-series en trends en wordt door meer dan 1.300 professionals en 40.000 tv-liefhebbers bezocht. 'Tabula Rasa' werd eerder al onder groot enthousiasme voorgesteld op het festival. Op de internationale markt werd dus al reikhalzend uitgekeken naar de eerste beelden. Met deze verbluffende trailer werd alvast een tipje van de sluier opgelicht en kunnen ook de Vlaamse kijkers genieten van een eerste blik. Hierna is het nog even wachten op het najaar voor meer beelden van de reeks.

En er is nog meer mooi nieuws over de reeks: 'Tabula Rasa' zit in de officiële selectie van Film fest Gent 2017 en is de eerste titel van het 44ste filmfestival die bekend wordt gemaakt. De eerste twee afleveringen worden in de sectie Serial Madness vertoond. Film fest Gent loopt van 10 tot en met 20 oktober.

'Tabula Rasa' kwam tot stand dankzij de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en met de hulp van de Belgische Tax Shelter-maatregel van minister Gatz. De reeks is een productie van Caviar, in co-productie met Eén en ZDF neo, en is ten vroegste in het najaar van 2017 te zien op Eén.

Naast 'Tabula Rasa' is Eén ook nog met andere topfictie bezig: later vandaag wordt van de nieuwe reeks 'Over Water' de cast bekend gemaakt. Hierover volgt straks meer informatie.

Bekijk hier de eerste beelden van 'Tabula Rasa'.