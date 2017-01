Eedaflegging Donald Trump live bij VTM

Foto: VTM NIEUWS - © MEDIALAAN 2016

Bij VTM zitten kijkers op de eerste rij bij de eedaflegging van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten. De ceremonie waarin de meest controversiële 'president elect' ooit de eed aflegt, zal vrijdag live te volgen zijn bij VTM.

Al om 17.30 uur schakelt Elke Pattyn in een extra nieuwsuitzending rechtstreeks over naar Washington waar Trump wordt ingezworen, een ceremonie die loopt tot 18.25 uur.

Heel de dag door is er in het nieuws extra aandacht voor de inauguratie. VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser volgt de eedaflegging live aan het Capitool in Washington, VTM NIEUWS journaliste Romina Van Camp duikt de mensenmassa in en peilt rechtstreeks naar reacties van gewone Amerikanen die naar de eedaflegging komen kijken. Ook op de radio en online via vtmnieuws.be en de VTMNIEUWS-app zijn er continu updates over de voorbereiding en nasleep van de eedaflegging.

Door de eedaflegging van Donald Trump zal de aflevering van 'Ligt er Flan op de Mont Blanc?' vrijdag wat korter zijn dan gewoonlijk. Niels Destadsbader ontvangt zijn gasten vanaf 18.25 uur.