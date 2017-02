Dorien Leyers presenteert binnenkort het nieuwe VIJF-programma 'Complex'

Foto: VIJF - SBS Belgium 2017

Vanaf 15 maart na afloop van het succesvolle 'Astrid' komt VIJF met 'Complex', een nieuw programma met Dorien Leyers als host. In 'Complex' helpt Dorien samen met een team van plastisch chirurgen mensen die zichzelf belemmerd voelen door hun uiterlijk.

Jezelf aanvaarden zoals je bent, is makkelijk gezegd, als je voldoet aan de norm. Er is niks verkeerds aan imperfect zijn, maar die ene imperfectie kan iemands geluk soms echt in de weg staan. De getuigen uit 'Complex' hebben een in het oog springend uiterlijk kenmerk dat hen belemmert. Zij worden door Dr Fabrice Rogge, Dr Bart Decoopman, Dr Carl Van Waes en tandarts Luc Van Doorne geholpen, zodat ook zij uiteindelijk met zelfvertrouwen en trots de wereld in kunnen stappen.

Imperfectie is in, maar wat als een mankementje niet langer charmant is en als een schaduw boven je geluk hangt? Dorien Leyers presenteert, praat met de getuigen - voor en na de operatie -, staat in de operatiezaal, en praat met het team van chirurgen:

'We volgden twintig kandidaten met een serieus complex voor, tijdens en na de plastische ingreep die hen van dat complex moet helpen. Die complexen zijn zeer uiteenlopend. We hebben mensen die problemen hebben met hun oren, met haaruitval, tanden, borsten, buik of benen. Zowat elk lichaamsdeel komt aan bod. We willen vooral de vooroordelen rond plastische chirurgie, een vooroordeel dat ik eerlijk gezegd ook had, wegnemen en duidelijk maken dat deze specialisten er heel vaak voor zorgen dat mensen zich opnieuw gewoon normaal kunnen voelen en niet langer meester moeten zijn in het verstoppen van hun anders zijn.'

'Complex' met Dorien Leyers, vanaf 15 maart elke woensdag om 20.35 uur bij VIJF.