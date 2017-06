Dit was de seizoensfinale van 'Thuis' - SPOILERS!

Op vrijdag 23 juni valt het doek over dit seizoen van 'Thuis'. En van de hamvragen daarbij is wat er met Waldek is gebeurd. De makers sturen de kijkers met deze en heel wat andere prangende vragen de zomer in. OPGELET: niet verder lezen als je nog moet kijken!

Waar is Waldek?

Al een week houdt Adil (Nawfel Bardad-Daidj) in zijn eentje De kabouters recht. Waldek (Bart Van Avermaet) was zijn enige collega die nog overbleef, maar lijkt nu van de aardbol verdwenen. Had Waldek er even genoeg van of is er meer aan de hand? Dat er geen happy ending is weggelegd voor Waldek, is stilaan duidelijk: het laatste beeld dat de kijker van hem ziet, is dat van een zwaar gehavende Waldek vastgebonden op een stoel in een onbekende kelder.

Wat is er gebeurd? En vooral: wie hoort en ziet hij binnenwandelen? Komt het nog goed met Waldek?

Met wie is Sandrine meegegaan?

Mayra (Muriel Bats) zou met dochter Sandrine samen gaan zwemmen. Maar dan moet Mayra nog eventjes weg en laat ze Sandrine helemaal alleen thuis. Sandrine ziet het wel zitten want ze mag ondertussen naar tv kijken. Tot plots de bel gaat en Sandrine de deur opent.

Het volgende beeld is een lege zetel. Waar is Sandrine? Is de dochter van Ann (Monika Van Lierde) en Mayra met iemand meegegaan? Kent ze de bezoeker of gaat het om een onverwachte gast?

Overleeft Luc de koekjesaanval van Julia?

Na de herhaaldelijke brandwonden die Julia (Myriam Bronzwaar) opzettelijk veroorzaakte bij Luc (Mark Willems), stopt het nog niet voor haar. Ze voegt een verdacht poeder toe aan haar koekjesdeeg en trakteert Luc in het centrum op haar koekjes. Succes verzekerd want Luc is nog altijd gek op zoetigheid, ook al komt die van Julia.

Maar deze keer raakt Luc in een diepe slaap. Julia probeert koortsachtig alle bewijzen uit te wissen. Wat heeft ze aangericht? Zal Luc het halen of blijft hij in zijn slaap?

Worden Karin en Tom betrapt?

Karin (Kadèr Gürbüz) is kapot van verdriet. Haar herwonnen liefdesgeluk met Steven (Ben Van Ostade) lijkt voorgoed voorbij nu ze hem heeft opgebiecht waarom ze het bestaan van hun zoon Kobe (Sid Van Oerle) verzweeg. In al haar emoties stort ze zich nog maar eens op collega Tom (Wim Stevens): 'Kus mij!'

Het vervolg is een passionele stoeipartij. Blijft Tom wegkomen met zijn ontrouw of wordt hij betrapt? En komt zijn partner Judith (Katrien De Ruysscher) of iemand anders de waarheid te weten?

Hoe loopt het af met Nancy en Dieter?

Dieter (Raf Jansen) heeft al zijn moed bij elkaar geraapt om Nancy (Ann Pira) ten huwelijk te vragen, maar haar reactie is niet meteen wat hij hoopte. Misschien was zijn moment niet al te best gekozen, aangezien hij dé grote vraag stelde terwijl Nancy volop bezig was met kuisen.

Heeft Dieter zijn voormalige 'benefietvriendin' voorgoed afgeschrikt? Komt Nancy terug op haar stappen? Of is Nancy haar vroegere grote liefde Eddy (Daan Hugaert) toch nog niet echt vergeten?

Is Olivia zwanger?

Studente Olivia (Moora Vander Veken) voelt zich al een tijdje niet goed. Om een mogelijke zwangerschap uit te sluiten, koopt ze een predictor. Ze doet de test, maar naar het resultaat blijft het voorlopig gissen. Is Olivia zwanger of is het vals alarm?

'Thuis' is er na de zomervakantie opnieuw!