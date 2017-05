'De Kotmadam' is terug bij VTM

Wat 'F.C. De Kampioenen' voor Eťn is, is 'De Kotmadam' voor VTM. De herhalingen van de populaire sitcom zijn al jaren een constante in het zomerschema van de commerciŽle zender.

En VTM begint al op 5 juni met 'De Kotmadam'. De serie wordt dagelijks uitgezonden om 20.00 uur. Dat betekent dat, eveneens traditiegetrouw, 'Familie' in de finalemaand van het lopende seizoen verschuift naar 20.35 uur. De seizoensfinale van de soap wordt uitgezonden op vrijdag 30 juni.

De herhalingen van 'De Kotmadam' starten met aflevering 6 uit seizoen 5. Die werd voor het eerst uitgezonden op 1 januari 1996.