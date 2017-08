'Belgium's Got Talent' zoekt 'Sprekend Publiek' - OPROEP

Tijdens de opnames van de audities van 'Belgium's Got Talent' volgt de productie een aantal duo's in het publiek. Zij geven tijdens de acts hun mening aan d reporter met camera.

Wil jij samen met je vriend(in), mama of papa, zoon of dochter, collega, ... deel uitmaken van ons 'Sprekend Publiek'?

Stuur dan een mailtje naar castings@fremantlemedia.be met onderstaande informatie:

- Volledige namen + leeftijd + beroep /studies + woonplaats

- Wat is jullie relatie? (vrienden, moeder - dochter, koppel,...)

- Twee foto's van beide personen (close en ten voeten uit)-

- Een filmpje waarin jullie zich samen voorstellen en een korte motivatie waarom we jullie moeten kiezen.

Vermeld zeker jullie contactgegevens!

BELANGRIJK:

Enkel duo's komen in aanmerking! Solo-kandidaturen komen niet in aanmerking.

Je moet beschikbaar zijn op één van de volgende castingdagen (te Sint-Agatha-Berchem): 9/08 of 10/08.

Je moet beschikbaar zijn op minstens één van de auditiedagen (Antwerpen): 23/08, 25/08, 26/08, 29/08 of 30/08.