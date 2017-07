Al 2800 singles voor 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - MEDIALAAN 2017

Meer dan 2800 singles hebben zich de voorbije maanden aangemeld voor een nieuw seizoen van het populaire VTM-programma 'Blind Getrouwd'. Om de juiste match te vinden, lanceert de zender een laatste oproep om deel te nemen.

Blijven de koppels getrouwd of niet? Het was ook afgelopen tv-seizoen de hamvraag voor de vier koppels uit 'Blind Getrouwd'.



Het programma is niet alleen een succes op het scherm, wekelijks meer dan 1 miljoen kijkers, maar zorgt er ook voor dat de koudwatervrees om deel te nemen aan een datingprogramma weg is. Meer dan 2800 singles hebben zich ondertussen al aangemeld. Toch lanceert VTM de ultieme oproep. Op die manier willen de makers de juiste match zoeken.



Is 'Blind Getrouwd' iets voor jou? Ben jij 25 jaar of ouder en heb je de ware nog niet gevonden? Aarzel dan niet om je in te schrijven via deze link! Veel succes!



