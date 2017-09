'Zie Mij Graag' bekroond tot 'Beste miniserie' op Seoul International Drama Awards

Foto: En - VRT 2017

De En-reeks 'Zie Mij Graag' heeft op de Seoul International Drama Awards (SDA) de award voor Beste miniserie in de wacht gesleept. Het filmfestival staat bekend als een gerenommeerde prijsuitreiking voor internationale televisiedrama's en wordt jaarlijks gehouden in Seoul, Zuid-Korea.

'Zie Mij Graag' voegt zich met deze winst in het rijtje van bekende winnaars als 'Luther' (2011), 'Great Expectations' (2012) en 'Deutschland 83' (2016) die er eerder al de prijs voor Beste miniserie wonnen. 'Zie Mij Graag' haalt de tweede winst op het SDA binnen voor België: in 2009 won Marc Didden de prijs voor Beste scenario met de Eén-reeks 'De Smaak van de Keyser'. Regisseurs van 'Zie Mij Graag' Cecilia Verheyden en Toon Slembrouck waren dit jaar bovendien genomineerd in de categorie Beste regie. In 2018 zendt Eén het tweede seizoen van 'Zie Mij Graag' uit, dat op dezelfde hoofdcast kan rekenen als seizoen 1.

Schrijfsters Siska Leemans en Hilde Pallen haalden samen de prijs af in Seoul.

Hilde Pallen: 'Het leven neemt soms rare wendingen. Het ene moment ga je door een pijnlijke scheiding. Het volgende sta je op een podium in Seoul met een trofee in je hand, te bidden dat je niet over je woorden struikelt. Mijn eerste reactie toen ik hoorde dat we hadden gewonnen: ik dacht dat ze zich vergist hadden. Hoe konden wij nu winnen van topreeksen uit Amerika en Engeland? Maar blijkbaar hebben we daar toch een gevoelige snaar geraakt.'

Siska Leemans: 'Hoewel ik vooral hoopte op een Koreaans lief, ben ik ontzettend blij met deze prijs. Wat een erkenning! De verhalen in 'Zie Mij Graag' zijn eerlijk en uit het leven gegrepen. Dat onze serie nu ook internationaal gesmaakt wordt, doet veel deugd.'

De dertiendelige fictiereeks 'Zie Mij Graag' vertelt het verhaal van Anna (Alejandra Theus), die na het bedrog van haar man Ben (Stan Van Samang) een punt zet achter hun huwelijk en met goede moed probeert om haar leven terug op de rails te zetten. Maar hoe moet ze nu verder met haar leven en haar kinderen Lou en Vic, waardoor ze voor eeuwig verbonden zal blijven met haar ex?

'Zie Mij Graag' is een productie van VRT en Eyeworks Film & TV drama. De reeks werd bedacht en geschreven door Siska Leemans ('Kinderen van Dewindt', 'Emma') en Hilde Pallen ('Tom & Harry', 'Dubbelleven'), die voor de reeks uit hun eigen levenservaring hebben geput. Cecilia Verheyden ('Achter de Wolken', 'Vermist') en Toon Slembrouck ('Tom & Harry', 'Rang 1') namen samen de regie voor hun rekening.