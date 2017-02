ZES pakt uit met de week van de Oscars

Sinds de start van ZES op 6 oktober, is de jongste zender van Vlaanderen in tussentijd uitgegroeid tot de grootste onder de kleinere tv-kanalen. Met een gemiddeld all day marktaandeel van 2.1% op VVA 18-54, scoort ZES stevig boven de beoogde 1 procent en doet de USA. all day-zender het beter dan zijn rechtstreekse concurrenten.

ZES staat garant voor de beste Amerikaanse films en series en kijkt dan ook uit naar hét filmmoment van het jaar. Op zondag 26 februari is het weer zover en staat Hollywood in rep en roer voor de uitreiking van de meest prestigieuze filmprijzen: de OSCARS. Van 25 februari tot en met 3 maart richt ook ZES zijn spotlights op de Academy Awards en zal de zender gehuld zijn in een gouden look and feel die volledig in het teken van de OSCARS staat. Elke dag wordt er een film die een OSCAR in de wacht wist te slepen uitgezonden, zoals bv. Steven Spielbergs beklijvende meesterwerk 'Schindler's List', het waargebeurde drama 'Erin Brockovich' of de perfecte feel good movie 'As Good As It Gets'. Op vrijdag 3 maart wordt de week afgesloten met een samenvatting van de uitreikingsceremonie.

Ook later op het voorjaar heeft ZES nog een hoop Amerikaans tv-geweld in petto. Vanaf midden april maakt het tweede seizoen van de topserie 'ZOO' je beeldbuis weer onveilig en in mei gaan nieuwe afleveringen van 'Hawaii Five-0' van start. In het najaar flitst 'Supergirl' opnieuw voorbij in het tweede seizoen, ziet het gloednieuwe 'CSI Cyber' het licht en worden er nieuwe afleveringen van 'Blue Bloods' uitgezonden. Want ZES blijft gaan voor USA, all day, all the way.