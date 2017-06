Wordt er teveel gedronken in 'Thuis'?

Foto: Eén - © VRT 2017

Een aantal kijkers van 'Thuis' stoort zich blijkbaar aan de hoeveelheid alcohol die in de soap wordt geconsumeerd. Zij vinden dat er gerust wat minder mag worden gedronken in de reeks.

Personages als Frank en Eddy drinken graag een pintje. Dat weet iedere fan van 'Thuis'. Maar een aantal kijkers vindt dat het wat minder mag.

Diane Waumans, manager beroepsethiek bij de openbare omroep,spreekt geregeld met redacties van programma's over bijvoorbeeld alcohol in de uitzendingen. Ook met de makers van 'Thuis' heeft ze zulke gesprekken.

De productie van de populaire serie is zich bewust van de veranderende gevoeligheden in de maatschappij, maar zegt dat ze in 'Thuis' verder hun verhaal zullen blijven vertellen. 'Frank en Eddy zijn nu eenmaal volksmensen die graag een pintje drinken, zoals dat ook in het echte leven gebeurt', aldus producer Hans Roggen. 'Maar we moeten ons wel bewust zijn van de impact.'

Bij het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs vragen ze 'Thuis' toch om uit te kijken. De organisatie vindt dat alcoholgebruik te vaak in beeld komt en als de norm wordt aanzien. En daar willen ze voor waarschuwen. 'Maar heiliger dan de Paus zijn, hoeft ook weer niet', aldus nog Roggen.

Bron: nieuwsblad.be

