Woensdag 19 april gaan alle kinderen naar buiten voor 10de Buitenspeeldag

Op woensdag 19 april is het alweer voor de tiende keer Buitenspeeldag! Op de Buitenspeeldag gaan zes Vlaamse kinderzenders van 13.00 tot 17.00 uur op zwart en worden kinderen aangespoord om volop buiten te gaan spelen en sporten.

De Buitenspeeldag is van oorsprong een initiatief van kinderzender Nickelodeon en de Vlaamse overheid, inmiddels hebben ook Ketnet, VTMKZOOM, Studio 100 TV en dit jaar ook voor het eerst Nick Jr. en KADET zich aangesloten en is de Buitenspeeldag dit jaar groter dan ooit. Door het hele land worden maar liefst 411 activiteiten georganiseerd in 243 gemeenten en steden, wat de 10de editie ook tot een recordeditie maakt.

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op buitenspeeldag.be.