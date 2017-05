Winnaars Sundance TV kortfilmwedstrijd bekend

SundanceTV kondigde vandaag de winnaars aan van de 2017 SundanceTV Shorts Competition. De winnaar van de juryprijs is 'Vengance' van cineaste Isabelle Nouzha en de Vimeo® Audience Award werd gewonnen door On Attend van Dimitri Sterkens.

Isabelle Nouzha, de winnares van de juryprijs, wint een reis voor twee naar de première van haar film tijdens een event van SundanceTV op het Sundance Film Festival, dat van 1 tot 4 juni plaatsvindt in Londen. 'Vengance' zal later dit jaar ook op SundanceTV worden uitgezonden. Dimitri Sterkens wint de Vimeo Audience Award voor 'On Attend', waarvoor liefhebbers van onafhankelijke films online hebben gestemd.

De film 'Vengance' van Isabelle Nouzha, die met de juryprijs werd bekroond, is een intrigerend verhaal dat zich afspeelt in de Amerikaanse wild west. De film werd in zwart-wit opgenomen en maakt gebruik van innovatieve stop-motiontechnieken. Deze bij wijlen griezelige, brutale en onheilspellende film volgt een premiejager die tracht te overleven met het woord ‘vengance’ (wraak) op zijn voorhoofd gegrift.

''Vengance' is een bijzonder creatieve variatie op het westerngenre, met stijlvolle toetsen op het vlak van het verhaal en de cinematografie. Daardoor is deze film al even onvoorspelbaar als de wild west zelf', zegt Mike Plante, Senior Programmer van het Sundance Film Festival en voorzitter van de wedstrijdjury.

De winnaar van de Vimeo Audience Award, On Attend van Dimitri Sterkens, is een spannend maar nachtmerrieachtig verhaal dat de gevoelige vluchtelingenthematiek aansnijdt, verteld vanuit het oogpunt van de jonge Afrikaanse vrouw Camille. Zij probeert de grens over te steken om met haar gezin herenigd te worden, maar komt vast te zitten in het niemandsland tussen verschillende immigratiecontroles. Na elke toelating wordt zij verplicht om te douchen, waardoor de stempel op haar nieuw paspoort oplost, waardoor zij genoodzaakt wordt om keer op keer heel het proces opnieuw te doorlopen. 'On Attend' is een donkere, conceptuele waarschuwing voor bureaucratie en oneindigheid.