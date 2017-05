VTM voert 'Stadion' (nog) niet af

Het verlies van de uitzendrechten van de samenvattingen van de Jupiler Pro League aan VIER zou dan toch niet het einde betekenen van het sportmagazine 'Stadion' op VTM. 'Het programma wordt zeker nog niet afgevoerd', klinkt het aan de Medialaan.

De sportdienst van VTM Nieuws bekijkt momenteel welke toekomst 'Stadion' nog heeft. In de krant Het Laatste Nieuws laat Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur van VTM Nieuws, optekenen dat 'Stadion' meer dan een vaste waarde was geworden voor de vele voetbalfans in Vlaanderen.



'We zullen de komende weken bekijken hoe we het Belgisch voetbal in ons nieuws blijven brengen en hoe we met 'Stadion' omgaan. Het is niet omdat de samenvattingen van de wedstrijden van de Jupiler Pro League niet meer bij ons zitten, dat we het programma gaan afvoeren', aldus Hoflack.



MEDIALAAN heeft immers ook nog de rechten van de Champions League in huis. Vanaf 2018 komen daar ook de kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels bij.



