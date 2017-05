VTM verliest samenvattingen Jupiler Pro League aan VIER

Foto: VTM - MEDIALAAN 2014

Vanaf de zomer zijn de samenvattingen van de Jupiler Pro League niet langer te zien op VTM. MEDIALAAN verliest de strijd om de rechten aan concurrent VIER. Dit betekent meteen ook het einde van het sportmagazine 'Stadion'.

Geen samenvattingen meer op VTM, maar voor de livebeelden verandert er niets. De matchen zullen de komende drie seizoenen opnieuw uitgezonden worden op de vertrouwde betaalzenders.



De strijd werd dus deze keer gevoerd tussen de commerciële zenders. Telenet sloot met SBS een akkoord af om de samenvattingen in sublicentie uit te zenden. Hierdoor komt er een einde aan (de huidige vorm van?) 'Stadion'. Welke invloed dit heeft op de sportverslaggevers van VTM Nieuws is nog niet bekend.



Aan Franstalige zijde blijven de samenvattingen bij de RTBF. Ook voor de VRT verandert er niets. Zij mogen 'Extra Time' blijven maken op Canvas.



Luc Van Langenhove, manager VRT Sport: 'We zijn bij Sporza blij dat we onze geslaagde samenwerking met de Pro League kunnen verderzetten. Extra time, het wekelijkse terugblikmoment, is inmiddels een goede afspraak die voor voetballiefhebbers nauwelijks weg te denken valt. Het is ook goed nieuws dat we clips van het voetbal uit onze hoogste klasse kunnen blijven aanbieden via onze Sporza-apps en website, zo hoeven de fans niets van het voetbal te missen, waar ze ook zijn.'



Volgens de krant Het Nieuwsblad levert dit nieuwe contract minstens 80 miljoen euro per seizoen op voor de clubs. Het huidige contract bracht 'slechts' 70 miljoen op. Pierre Francois bevestigt dat het nieuwe contract 16% meer oplevert.