VTM lanceert 'Echte Mensen'

In april start VTM met de nieuwe reportagereeks 'Echte Mensen' van productiehuis Geronimo. 'Echte Mensen' is de titel van een nieuw concept. In de eerste reeks onder deze noemer gaat het over geboortes.

Geronimo kondigde al eerder aan te werken aan een totaal nieuw concept voor VTM. Het productiehuis leverder eerder voor de zender al de veelgeprezen reeksen 'Helden van Hier: door het vuur' en 'Helden van Hier: in de lucht' af.

De eerste reeks verhalen in 'Echte Mensen', over geboortes, kreeg de tiitel 'Nieuw Leven' en protretteert echt gewone mensen. Het is de bedoeling om in hetzelfde concept later ook andere reeksen te maken rond andere gebeurtenissen in het leven van gewone mensen.

Geronimo maakt niet alleen programma's voor VTM. Het bedrijf werkt ook aan de programmareeks 'Het Gezin' voor Eén. Dat staat gepland voor het najaar. 'Echte Mensen' start in april op VTM.

Bron: hln.be



Lees ook: