VTM gaat door met 'Stadion'

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2014

VTM is de rechten op de samenvattingen van de Jupiler Pro League kwijtgespeeld aan VIER, waardoor voetbalfans nu kunnen afstemmen op 'Sports Late Night' voor hun portie voetbal op wedstrijddagen. Maar aan de Medialaan wordt 'Stadion' niet begraven. Integendeel.

'Stadion' is voortaan op zondag te zien bij VTM. En dat maar liefst twee keer. Er is een uitzending om 18.00 uur met Maarten Breckx en een langere uitzending om 23.00 uur, gepresenteerd door Tom Coninx. In die uitzending draven ook de analisten Johan Boskamp, Aad de Mos, Herman Brusselmans en Gilles De Bilde weer op. VTM werkt samen met Proximus, waardoor in de late uitzending samenvattingen uit eerste én tweede klasse zitten. VTM heeft namelijk, dankzij het recht op vrije nieuwsgaring, de mogelijkheid om 15 minuten beeldmateriaal van de voetbalwedstrijden uit te zenden.

Maar het nieuwe 'Stadion' gaat verder dan alleen Belgisch voetbal. Zo zal er ruime aandacht zijn voor de Champions League, maar ook voetbal uit andere landen én nieuws over de Rode Duivels zal in het programma aan bod komen.

'Stadion', nieuwe formule, start op zondag 10 september op VTM.



Lees ook: