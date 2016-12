VTM excuseert zich voor grap Jonas Van Geel

Foto: VTM - MEDIALAAN 2016

Een grap tijdens het VTM-programma 'Zijn Er Nog Kroketten?' van afgelopen maandag is in het verkeerde keelgat geschoten bij de Tourettevereniging. Voorzitter Frank Gielen laat weten 'enorm gechocqueerd' te zijn omdat Jonas Van Geel 'op een platte manier de draak stak' met het syndroom van Gilles de la Tourette.





De grap van Van Geel zou volgens de Tourettevereniging na de uitzending voor tientallen boze reacties gezorgd hebben. Volgens de voorzitter is het alllemaal des te pijnlijker omdat uitgerekend Jonas Van Geel het gezicht is van de Rode Neuzen-actie.



VTM benadrukt dat het hen oprecht spijt dat het fragment zoveel mensen heeft gekwetst.



Het is niet voor het eerst dat de Tourettevereniging reageert op foute opmerkingen rond het syndroom. Twee weken geleden diende het klacht in tegen HUMO dat een wenskaart had uitgedeeld met een beledigende tekst die zogezegd getekend was door kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette.



Bron: Het Nieuwsblad



