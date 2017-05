VTM brengt tweede seizoen van 'Twee Meisjes op het Strand'

Foto: VTM - MEDIALAAN 2016

Ook deze zomer trekt VTM naar Oostende voor 'Twee Meisjes op het Strand'. Vorig jaar was dat programma een succes en dus was er reden voor een vervolg.

VTM zal de tenten drie keer oplsaan in Oostende voor de opnames van het muziekprogramma 'Twee meisjes op het Strand'. De uitzendingen zullen plaatsvinden in augustus. Welke 'meisjes' dit jaar de shows zullen presenteren, is nog niet bekend gemaakt.

Bron: Het Nieuwsblad