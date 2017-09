VRT stuurt Leuvense zangeres Laura Groeseneken naar Eurovisiesongfestival in Lissabon

Foto: En - VRT/Bas Bogaerts 2017

Groot nieuws in 'Van Gils & gasten' op En vanavond: Peter Van de Veire maakte er de kandidaat van Belgi bekend voor het Eurovisiesongfestival.

VRT koos de jonge, straffe zangeres Laura Groeseneken (27 jaar) om België in mei te vertegenwoordigen in Lissabon. Lieven Van Gils had Laura als eerste te gast in zijn talkshow. Ze trakteerde het publiek en de kijkers al meteen op een adembenemend optreden. Ze bracht een Engelstalige versie van het winnende nummer van vorig jaar, Amar pelos Dois van Salvador Sobral, en toonde zo aan iedereen wat ze in haar mars heeft.

Wie is Laura?

Laura Groeseneken (geboren in 1990) is een jonge singer-songwriter uit Leuven. Op muzikaal vlak is Laura al geruime tijd bezig met verschillende muziekprojecten. Zo maakte ze in 2012 een verpletterende indruk tijdens 007 in concert, waar ze voor de 50ste verjaardag van de James Bondfranchise het nummer Tomorrow never dies bracht. Sinds 2014 zingt en speelt Laura bij Ozark Henry. Tijdens hun eerste grote optreden samen, op Rock Werchter, pakte ze het publiek meteen in met haar krachtige stem. Aan de zijde van Ozark Henry stond Laura de afgelopen jaren op grote binnen- en buitenlandse podia.

Naast zingen speelt Laura ook melodica en piano, en schrijft ze zelf nummers. Samen met Alex Callier schreef ze het nummer Gravity voor Hooverphonic, dat later zelfs internationaal bekend werd toen het modemerk Cacharel het in zijn reclamecampagne voor parfum gebruikte. Op dit moment werkt Laura aan haar solo-carriere en schrijft ze onder de naam Sennek aan eigen nummers. Daarnaast geeft ze les als vocal coach in muziekcentrum Het Depot in Leuven. Ook thuis heeft muziek een belangrijke plek: het pronkstuk van Laura’s woonst zijn twee Rhodes-piano’s. Daarnaast is ze bezig met Belgische mode en houdt ze van Scandinavisch design. Laura werkt in het dagelijkse leven als visual merchandiser bij Ikea.

Laura Groeseneken: 'Erg blij dat we dit nieuws nu mogen bekendmaken! Wat een enorme kans om naar het Eurovisiesongfestival te mogen gaan voor België. Heel spannend. En nu kan de volgende stap beginnen: samen met VRT op zoek gaan naar het juiste nummer en een passende act. Ik kijk al uit naar die samenwerking en naar het uiteindelijke resultaat.'

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Een en al kippenvel, die stem van Laura! Warmte, bezieling, subtiliteit, en een uitzonderlijke kracht. We volgen Laura al een hele tijd en we zijn super blij dat zij ja gezegd heeft en voor België naar het Eurovisiesongfestival gaat. Laura gaat nu samen met onze muziekcel keihard werken aan het juiste nummer en een topact. We kijk ernaar uit om dit geweldige avontuur met haar mee te maken.'

Peter Van de Veire verzorgt ook in 2018 de commentaar vanop het Eurovisiesongfestival voor België: 'Het doet deugd dat het Eurovisiesongfestival opnieuw een echt Song-festival geworden is. Een feest van de muziek en van Europa. Ik ben ontzettend blij dat VRT dit jaar alweer een kandidaat stuurt die kan schitteren op de grootste muziekwedstrijd ter wereld. Het is opnieuw: Een Zaak Van Muzikaal Staatsbelang. En met een bruisend talent als Laura gaan we ook dit jaar minstens voor een finaleplaats. En graag meer. Véél meer.'

Laura zingt en speelt keys bij Ozark Henry. Piet Goddaer werkt al een aantal jaren met Laura samen: 'Laura was al wereldklasse toen ik haar 4 jaar geleden vroeg om bij mij te spelen en toch heb ik haar in die tijd nog geweldig zien groeien. Die marge hebben alleen de groten. Laura's sterkste wapen: wat een stem! Haar grootste troeven: haar eigenheid, haar integriteit en haar leergierigheid. She’s a fighter, not a quitter. We mogen fier zijn dat ze ons land wil vertegenwoordigen.I k ben grote fan, zoveel mag duidelijk zijn.'