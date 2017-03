VRT NWS lanceert app waarmee je berekent hoeveel Europa kost - VIDEO

Europa staat voor een scharnierjaar: Er zijn cruciale verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, de Britten starten wellicht deze maand de onderhandelingen om de unie te verlaten, de vluchtelingencrisis is nog niet verteerd, en terrorisme blijft dreigen.

Europa viert op 25 maart de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome, maar in plaats van terug te blikken dringt zich de noodzaak op om de uitdagingen van vandaag te begrijpen. VRT NWS lanceert daarom vandaag Europa nu of nooit, een nieuwsaanbod op radio, tv en online. Met als blikvanger, de app Wakosta?.

Wakosta, is een interactieve app (voor mobile, tablet en desktop) ontwikkeld binnen VRT NWS waarmee je kan uitzoeken hoe de Europese Unie werkt door na te gaan waar geld heen gaat. Hiermee mikt VRT op alle Vlamingen en jongeren in het bijzonder. Zij zijn de Europeanen van morgen, daarom wil VRT NWS hen informeren en mobiliseren. Probeer Wakosta hier zelf uit: https://europawakosta.deredactie.be/.

Rob Heirbaut, initiatiefnemer van Europa nu of nooit: 'Europa lijkt soms een ver van ons bed-show, terwijl de EU net een grote impact heeft op ons leven. Uitgerekend de problemen waar de burger, en jongeren in het bijzonder, van wakker liggen, kunnen we aanpakken op Europees niveau: werk, migratie… En dat maken we best zo concreet mogelijk. Daarvoor lanceren we de app Wakosta?: Waar geeft de Unie geld aan uit? Hoeveel heeft de Belg hiervoor betaald? Wat krijg je er voor terug? Met Wakosta kan je in de huid kruipen van een Europees minister van Financiën of een Europarlementslid, door zelf te bepalen waar Europa meer of minder geld aan zou moeten geven.'

Het online-aanbod van Europa Nu of nooit bestaat bovendien uit meer dan Wakosta?. Vandaag worden 800 middelbare scholen gecontacteerd. Eén klas uit de derde graad kan Herman Van Rompuy winnen. Hoe? Door met een klas een filmpje te maken over wat Europa voor hen betekent. Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese raad, kiest zelf de meest creatieve video. De winnende klas kan een uur lang vragen over Europa stellen aan gastleraar Van Rompuy. Dit gebeurt op 15 maart, de dag van de Nederlandse verkiezingen. Klassen die naast deze prijs grijpen blijven niet in de kou staan, de les is live te volgen op de Facebook-pagina van Deredactie.be.

Radio

- 'Hautekiet': vandaag 6 maart, lancering van Wakosta? en oproep voor ideeën waarmee we Europa uit het slop kunnen halen.

- 'De Ochtend' en 'De Wereld Vandaag': 23 en 24 maart. Reporter Gijs Rambour reist samen met professor Hendrik Vos (UGent) met de trein van Brussel naar Rome. Een symbolische trip vol interessante inzichten en ontmoetingen.

- 'Bonus': 25 maart, een speciale live-uitzending vanuit het Europees parlement in Brussel waarin luisteraars hun ideeën kunnen geven om Europa uit het slop te halen. Xavier Taveirne presenteert.

Gijs Rambour: 'De reis die het Verdrag Van Rome maakte, van de onderhandelingstafel op Hertoginnendal tot het Capitool in Rome, was er één die bol stond van de misverstanden en ongelukken. Ik heb die reis nog eens overgedaan, samen met professor Europese Politiek Hendrik Vos.'

TV

- 'Het Journaal': week van 20 tot 24 maart. Reportagereeks van Tom Vandeweghe, als China- en VS-expert bekijkt hij de EU vanuit zijn expertise.

- 'Terzake': van 6 tot 24 maart. Met reportages en verslaggeving over de Nederlandse en Franse verkiezingen, waar sterke anti-Europese gevoelens spelen. En reportage vanuit Servië, een land dat kandidaat is om tot de EU toe te treden.

- 'Villa Europa': 25 maart, extra uitzending van 'Villa Politica' met Linda De Win.

- 'De Vrije Markt': 25 maart, speciale uitzending aansluitend op 'Villa Europa'.