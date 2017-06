VRT NWS brengt actualiteit in de klas met proefproject KLAAR

VRT NWS test komend schooljaar een nieuw initiatief uit: KLAAR. Met KLAAR zal VRT via platformen, zoals Viaa, Smartschool en mogelijke andere, beeldmateriaal op maat van het onderwijs aanbieden aan leerkrachten van de eerste en tweede graad middelbaar onderwijs.

Door op deze manier samen te werken met leerkrachten wil VRT jongeren beter informeren.

Liesbet Vrieleman, algemeen directeur VRT NWS: 'KLAAR staat voor helder uitgelegd, voor kant en klaar. Met dit initiatief speelt VRT NWS in op een vraag vanuit het onderwijs, dat bleek uit gesprekken die we hadden. In de les hebben leerkrachten nood aan beeldmateriaal dat zaken uit de actualiteit helder uitlegt aan jongeren, om daarna de discussie aan te gaan. Beeldmateriaal dat ook heel handig in gebruik is om in de klas te tonen. Voor KLAAR gaan we onze experts van VRT NWS inzetten. Ze hebben de kennis van zaken, de grote uitdaging is dit te vertalen op maat van de jongeren.'

Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder VRT: 'Met KLAAR willen we in dialoog gaan met leerkrachten. Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van onze Vlaamse samenleving, en is daarom een ideale partner voor VRT. Allebei willen we onze samenleving versterken. KLAAR zal leerkrachten relevant beeldmateriaal als hulpmiddel in de les bieden, met het oog op het behalen van de eindtermen. We starten het proefproject bij een twintigtal scholen, zodat we al doende kunnen leren en bijsturen.'