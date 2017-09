VRT met drie journalisten naar 'De Slimste Mens ter Wereld'

Foto: VRT - Geert Van Hoeymissen 2016

Weer zijn enkele nieuwe namen gelost voor het vijftiende seizoen van 'De Slimste Mens Ter Wereld'. En die komen uit het VRT-kamp. De openbare omroep vaardigt in totaal drie journalisten af.

Van Goedele Wachters was al bekend dat ze zou deelnemen. Zij krijgt het gezelschap van twee collega-journalisten van de VRT. Ook Björn Soenens en Xavier Taveirne gaan namelijk de uitdaging aan om het beste van zichzelf te geven in de VIER-quiz van Erik Van Looy.

Björn Soenens was tot voor kort hoofdredacteur van het VRT-journaal, maar woont nu in New York als Amerika-corrspondent. Hij is tijdens de opnames van 'De Slimste Mens' tijdelijk in het land op familie- en vriendenbezoek.

Xavier Taveirne presenteerde jarenlang nieuwsprogramma's op Radio 1 en is sinds 3 september, naast Phara De Aguirre, presentator van 'De Zevende Dag'.

Bron: Het Laatste Nieuws