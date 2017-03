VRT koopt Nederlandse dramaserie 'KLEM'

Foto: VARA - Pief Weyman 2017

De VRT heeft van de Nederlandse openbare omroep BNN-VARA de tiendelige VARA-dramaserie 'KLEM' gekocht. Naar verwachting zal 'KLEM' dit najaar te zien zijn op En.

In Nederland is nu donderdagavond de spannende seizoensfinale van 'KLEM' te zien.

Het in Nederland erg succesvolle 'KLEM', met in de hoofdrollen Barry Atsma, Jacob Derwig en Georgina Verbaan, werd wekelijks gemiddeld door 1,6 miljoen mensen bekeken. Het tweede seizoen van 'KLEM' wordt dit najaar opgenomen en vermoedelijk in het najaar van 2018 in Nderland uitgezonden.

'KLEM' vertelt het verhaal over de keurige weduwnaar Hugo (Atsma). Hij heeft een hoge baan bij de Belastingdienst en leeft een rustig leven met zijn twee dochters. Dit alles verandert wanneer zijn jongste dochter hartsvriendinnen blijkt te zijn met de dochter van de beruchte crimineel Marius (Derwig). Doordat de levens van de twee meisjes zo hecht met elkaar verbonden zijn, raken ook de levens van hun vaders steeds meer met elkaar verweven, met alle noodlottige gevolgen van dien. Verbaan is te zien in de rol van Kitty, de vrouw van crimineel Marius.

Hoofdcast: Barry Atsma, Jacob Derwig, Georgina Verbaan, Marie-Mae van Zuilen en Jamie Grant |Scenario: Frank Ketelaar | Personages en verhaallijnen: Frank Ketelaar & Robert Kievit | Regie: Frank Ketelaar, Shariff Korver en Albert Jan van Rees |Uitvoerend producent: Alexander Blaauw | Producent: BNN-VARA.