Voormalig VRT-journalist Miel Dekeyser overleden

Oud-VRT-journalist Miel Dekeyser is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de openbare omroep. Dekeyser was jarenlang aan de nieuwsdienst verbonden. Hij volgde vooral de VS.

Miel Dekeyser maakte op de radio naam met enkele interviews van diiverse grote namen. Zo kon hij de Britse oud-premier Margaret Thatcher interviewen. Ook beide presidenten Bush en Ronald Reagan haalde hij voor de microfoon.

Bij het grote publiek was Miel Dekeyser bekend met zijn tv-programma 'De Keuze van Dekeyser' waarin hij wekelijks een internationale documentaire selecteerde. Dekeyser is 84 jaar geworden.