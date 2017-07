Voormalig sportjournalist Marc Stassijns (78) overleden

Na een slepende ziekte is zondag oud-sportjournalist Marc Stassijns overleden. Hij is 78 jaar oud geworden. Stassijns was jarenlang baas van de VRT-sportredactie, maar daarvoor was hij een gevierd verslaggever van het wielrennen op radio en televisie.

Marc Stassijns was hét BRT/VRT-boegbeeld van de Ronde van Frankrijk op de radio. Hij volgde de wielerkermis op de motor tussen 1963 en 1989. De man was een wielerliefhebber pur sang en zélf deed hij het in zijn jonge jaren ook niet onaardig op de fiets. Zo werd hij in 1960 universitair kampioen in Gent.

Legendarisch was ook het interview van Marc Stassijns met bokslegende Muhammad Ali, zo stipt Sporza aan in een artikel.

Stassijns werd later baas van de tv-sportredactie. Dat bleef hij tot aan zijn pensioen in 1991. Hij overleed zondagochtend 16 juli 2017 aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Bron: sporza.be