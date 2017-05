Voetbalprimeur: FA Cup-finale 'Arsenal - Chelsea' live bij Kinepolis

Zaterdagavond 27 mei (aftrap om 18.30 uur) staan voetbalclubs Arsenal en Chelsea (met o.a. Belgische topspelers Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi) lijnrecht tegenover elkaar tijdens de FA Cup-finale, het belangrijkste Engelse voetbalbekertoernooi en het oudste voetbaltoernooi in de wereld.

De finale zal door Kinepolis België en Eleven Sports live op groot scherm uitgezonden worden.

Voor de tweede keer in de Engelse voetbalgeschiedenis treffen de Londense clubs Arsenal en Chelsea elkaar in de finale van de FA Cup. Arsenal won in 2002 met 2–0 na goals van Ray Parlour en Fredrik Ljungberg. Voor het eerst besluit Kinepolis de clash tussen deze topploegen live uit te zenden op groot scherm. 'Het zitcomfort en de unieke sfeer van deze Londense derby zorgen ervoor dat iedereen deze voetbalgekte op groot scherm intens kan beleven', vertelt Leendert Vanden Heule, Junior Product Manager bij Kinepolis België, 'Voetbal is een groepsgebeuren waarbij je de ervaring wil delen met andere voetbalfans. Zeker nu drie van de grootste Belgische voetbalsterren, nl. Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi, op het veld staan.'

Chelsea en Arsenal wonnen in het seizoen 2016/2017 elk één keer van elkaar in de Premier League. In de heenronde won Arsenal overtuigend met 3–0 van Chelsea. In de terugronde won Chelsea in die formatie met 3–1 van Arsenal. Het wordt dus een geladen match tussen beide Londense topclubs. Arsenal is recordhouder en kan de trofee voor de dertiende keer winnen. Chelsea maakt kans om de prijs voor de achtste keer te binnen te halen.

FA Cup

De FA Challenge Cup werd op 20 juli 1871 geïntroduceerd door Charles W. Alcock. De FA Cup moest een toernooi worden waaraan alle clubs konden deelnemen. Het allereerste FA Cup-toernooi ging op 11 november 1871 van start. Op 16 maart 1872 vond hierbij de allereerste FA Cup-finale plaats. Momenteel is de finale van de FA Cup de traditionele afsluiter van het seizoen. De finale wordt sinds mei 2007 altijd op het vernieuwde Wembley gespeeld.

De FA Cup-finale is op 27 mei live te bekijken bij Kinepolis Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk, Hasselt en Liège. Een ticket kost € 7,50 per persoon en is verkrijgbaar via de Kinepolis website. Iedereen met een ticket voor deze streaming ontvangt een gratis maandpas t.w.v. €9,95 van Eleven Sports.