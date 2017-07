Voetbal op VIER met 'Sports Late Night' en Bart Raes, Gilles De Coster & Geert De Vlieger

Vanaf vrijdag 28 juli is 'Sports Late Night' op VIER te zien, met elke vrijdag, zaterdag en zondag samenvattingen van de voetbalwedstrijden van de Jupiler Pro League van die dag.

Op vrijdag en zaterdag brengt 'Sports Late Night' verslag uit van alle matchen en alle doelpunten van de Jupiler Pro League. Afwisselend gidsen Bart Raes en Gilles De Coster de kijker door de wedstrijden van de dag, en gaan dieper in op betwistbare fases en de stand van het Belgische voetbal. Daarnaast is er ook ruimte voor internationaal voetbal en succesvolle Belgen in andere sporttakken in het buitenland – denk aan: Stoffel Vandoorne (F1), David Goffin (Tennis) of Thomas Pieters (golf).

'Sport Late Night' op zondag is een afsluiter van een weekend vol voetbal. Gilles De Coster en Bart Raes verdelen het spel en wisselen wekelijks van diepe spitsen: bekende actua-gasten met een authentieke passie voor sport en voetbal en voetbalexpert met dienst, Geert De Vlieger. Een zondagavond vol voorzetten en doelpunten, met ruimte voor een net iets andere kijk op het afgelopen sportweekend. 'Sport Late Night' wordt de kers op het weekend.

'Sports Late Night' is een productie van de Play Sports redactie voor VIER en Play Sports.

Eerste uitzendingen:

- Vrijdag 28 juli om 22.45 uur.

- Zaterdag 29 juli om 22.55 uur.

- Zondag 30 juli om 22.15 uur.