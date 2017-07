Vlaamse Jeugdraad steunt plan voor Ketnet Junior

De plannen van de VRT om een extra Ketnet op te starten, specifiek voor jonge kinderen, krijgt steun van de Vlaamse Jeugdraad. Dat weet Het Nieuwsblad.

De Jeugdraad steunt het voorstel omdat het meent dat een extra Ketnet kinderen zal weghouden van Amerikaanse zenders als bijvoorbeeld Nickelodeon. Bovendien zal Ketnet Junior als openbaar kanaal reclamevrij zijn. Dat toont volgens de Vlaamse Jeugdraad aan dat het belang van het kind primeert op het commerciële.

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft intussen ook al een advies opgesteld dat is doorgegeven aan de Vlaamse regering. Die zal de uiteindelijke beslissing nemen. De kans dat de 'kleine' Ketnet er komt is echter niet zo groot. N-VA is als grootste Vlaamse regeringspartij geen voorstander van het plan en ook de commerciële zenders zijn tegen.

Bron: nieuwsblad.be



