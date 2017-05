VIER zoekt gepassioneerde barbecuers

VIER gaat op zoek naar de beste barbecuers van Vlaanderen. Zijn jij en je partner/zus/vriend/... gepassioneerde grillers en willen jullie samen om die titel strijden? Meld je dan nu aan op de website van VIER!

In 'Grillmasters' gaat VIER binnenkort op zoek naar het beste duo grillers. Iets voor jou? Schrijf je dan nu met jouw partner in crime in op de website van VIER! Succes!