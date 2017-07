VIER zoekt creatieve en innovatieve tijgers voor 'Leeuwenkuil'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2014

VIER is de selecties gestart voor 'Leeuwenkuil', een nieuw programma waarbij zowel beginnende als doorwinterde, maar vooral zeer gepassioneerde ondernemers centraal staan.

Een gouden idee, een innovatieve geest of een waanzinnige ambitie om hun bloeiende zaak uit te breiden zijn de basisvoorwaarden om tot de selectie toe te treden. Zij krijgen drie minuten de tijd om hun idee voor te leggen aan de meest ervaren en gerenommeerde zakenmensen van Vlaanderen, die op hun beurt zullen beslissen of zij hun eigen geld willen investeren in het voorgestelde product of dienst. Een meesterlijke pitch is dus van cruciaal belang, want behalve overtuigingskracht zijn ook het businessplan, een duidelijke visie en het financiële voorstel doorslaggevend om hun droom waar te maken.

De spelregels zijn streng en Evy Gruyaert zal als ervaren floormanager ervoor zorgen dat deze strikt gevolgd worden.

'Leeuwenkuil' is de Vlaamse versie van 'Dragons' Den' (BBC Two). Een van origine Japans format dat de voorbije jaren internationaal succes oogste. Het programma wordt in Vlaanderen geproduceerd door productiehuis Zodiak Belgium voor VIER. Wanneer het programma op VIER te zien is, is nog niet bekend.

Inschrijven kan via de website van VIER.