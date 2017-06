VIER lanceert 'Sports Late Night' met Gilles De Coster en Bart Raes

Foto: SBS Belgium - VIER (c)

VIER lanceert op vrijdag 28 juli 'Sports Late Night' met elke vrijdag, zaterdag en zondag samenvattingen van de voetbalwedstrijden van de Jupiler Pro League van die dag. Gilles De Coster of Bart Raes presenteren, Geert De Vlieger is als vaste voetbalexpert op post. Een mix van journalistieke expertise, passie en ervaring maakt dit sport-trio helemaal VIER.

Een tijdje terug geraakte bekend dat de samenvattingen van de Jupiler Pro League verhuizen van VTM naar VIER. Achter de schermen werd er de voorbije weken hard gewerkt aan de VIER-versie van 'Stadion'. In de voorlopig laatste 'Gert Late Night' mocht het nieuwe voetbaltrio van VIER een deel van de plannen onthullen.

Het nieuwe voetbalmagazine 'Sports Late Night' is dus vanaf eind juli iedere vrijdag, zaterdag en zondag te zien op VIER. Wanneer het nieuwe seizoen van 'Gert Late Night' start, heeft VIER iedere dag van de week zijn 'Late Night'-show.

Bart Raes werkte destijds ook al voor 'Stadion' op VIER. In 2005 verliet hij VTM en werd hij verantwoordelijk voor de voetbalprogramma die Woestijnvis leverde aan Proximus. Gilles De Coster is voor de trouwe kijkers van 'De Mol' geen onbekend gezicht. In 'Gert Late Night' bevestigde hij trouwens dat de opnames van het nieuwe seizoen 'De Mol' niet in het gedrang komen door 'Sports Late Night'. Tijdens de opnameperiode zal Bart Raes iedere weekenddag het voetbalmagazine presenteren.

Bart en Gilles worden bijgestaan door voormalig Rode Duivel Geert De Vlieger. Hij wordt door VIER vooruitgeschoven als de voetbalexpert en analist aan tafel.

Hoe het verder moet met 'Stadion' op VTM is voorlopig nog niet bekend. MEDIALAAN bevestigde kort na het verlies van de uitzendrechten dat het sportmagazine met Tom Coninx gewoon verder gaat in het nieuwe tv-seizoen, weliswaar met een grotere focus op andere sporten.



Lees ook: